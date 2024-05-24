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МИД: Азербайджан получил контроль над четырьмя селами на границе с Арменией

МИД: Азербайджан получил контроль над четырьмя селами на границе с Арменией

В результате восьмого заседания государственной комиссии по определению границ между Арменией и Азербайджаном, Армения согласилась вернуть четыре села Азербайджану, ранее находившиеся под контролем Еревана.

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