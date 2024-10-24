В Госдуме призвали Минпросвещения обозначить позицию по квадробингу: игра, меняющая детский менталитет или просто новый тренд

В последнее время детская субкультура квадробинга вызывает растущее беспокойство в обществе. Это увлечение, основанное на подражании движениям животных и имеющее некоторые схожести с субкультурами фурри и терианцев, привлекает внимание не только экспертов, но и органов власти.