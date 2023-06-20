Страна и люди

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  • Николай
    Писаки, если уж пишите, изучите вопрос!!! Что это за "поступит на боевое дежурство"!? На БД ЗАступают!!!Путин сообщил, чт...
  • Регина Толстоброва
    Слава богу, может война быстрее  тогда кончится.Путин сообщил, чт...
  • ВераВерная
    Т.е. надо так понимать, что мы начали)))Путин сообщил, чт...

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