Страна и люди
Эту страну не поб...
Зачем этот мир бе...
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Свежие комментарии
Н
Николай
Писаки, если уж пишите, изучите вопрос!!! Что это за "поступит на боевое дежурство"!? На БД ЗАступают!!!
Путин сообщил, чт...
Регина Толстоброва
Слава богу, может война быстрее тогда кончится.
Путин сообщил, чт...
ВераВерная
Т.е. надо так понимать, что мы начали)))
Путин сообщил, чт...
Страна и люди
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Окончательное решение русского вопроса
источник.
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