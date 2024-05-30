Путин предупреждает Запад, не лезьте! Послушают ли?

Олег Самойлов У Нашего терпение хоть и долгое, но НЕ бесконечное. Он может повторить несколько раз, но потом повторения заканчиваются. Примеры - 2014, 2018, 2022 годы! Пиндосятине неймется все-таки. Но когда ИМ перепадет, то они ничего, кроме глубокого удивления не выскажут.

Юрий Кушнарев у какого Вашего? Сидишь в Минске,гадишь насколько можешь,но героя из себя строишь,как и Лука ваш,за спиной русского солдата вы все герои.Чем реально помогли России,кроме болтовни? Может подразделения белорусской армии воюют на Донбассе? Или отличную РСЗО "Полонез" поставили МО РФ? Ага,щаз. Так что заткнись и не отсвечивай,"союзник".