Майор Гром Путин традиционно вышел к журналистам по окончании визита в Узбекистан. Журналисты задали президенту ряд вопросов, которые прямо касаются нынешнего конфликта.
Путин предупреждает Запад, не лезьте! Послушают ли?
Комментарии
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Олег Самойлов
У Нашего терпение хоть и долгое, но НЕ бесконечное. Он может повторить несколько раз, но потом повторения заканчиваются. Примеры - 2014, 2018, 2022 годы! Пиндосятине неймется все-таки. Но когда ИМ перепадет, то они ничего, кроме глубокого удивления не выскажут.
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13 час.
Юрий Кушнарев
у какого Вашего? Сидишь в Минске,гадишь насколько можешь,но героя из себя строишь,как и Лука ваш,за спиной русского солдата вы все герои.Чем реально помогли России,кроме болтовни? Может подразделения белорусской армии воюют на Донбассе? Или отличную РСЗО "Полонез" поставили МО РФ? Ага,щаз. Так что заткнись и не отсвечивай,"союзник".
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6 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ЗАПАД СЛОВ НЕ ПОНИМАЕТ, ЗАПАД ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО СИЛУ !!! А ОНА У НАС ЕСТЬ !!!
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2 час.
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