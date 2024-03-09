Смоленский музей приглашает жителей города на выставку «Гагарин – первый космонавт Земли»

10 марта в 12.00 в Историческом музее Смоленска откроется выставку, посвящённую Юрию Гагарину Выставка «Гагарин – первый космонавт Земли», приуроченная к 90-летию со дня рождения нашего известного на весь мир земляка, первопроходца космоса, – уникальная по ряду причин.