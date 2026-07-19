Липчанин под видом помощи с телефоном заодно погасил свои долги

В Липецке полицейские раскрыли кражу, которую 34-летний местный житель совершил у своей знакомой. 53-летняя женщина получила зарплату и попросила приятеля помочь ей пополнить баланс телефона, потому что сама она не умеет пользоваться банковским приложением.