НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

Липчанин под видом помощи с телефоном заодно погасил свои долги

Липчанин под видом помощи с телефоном заодно погасил свои долги

В Липецке полицейские раскрыли кражу, которую 34-летний местный житель совершил у своей знакомой. 53-летняя женщина получила зарплату и попросила приятеля помочь ей пополнить баланс телефона, потому что сама она не умеет пользоваться банковским приложением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии