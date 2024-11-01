Волкер: Трамп потребует от России отвода войск из зоны СВО до инаугурации

Бывший руководитель отдела, отвечавшего за отношения с Киевом в Государственном департаменте США, Курт Волкер, заявил, что если Дональд Трамп выиграет выборы, он может обратиться к властям России с просьбой вывести войска с территории, где проходит специальная военная операция, до того, как официально займет пост президента.