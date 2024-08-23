Что моментально старит мужчину внешне?

90% мужчин, вообще, по хрен на свою внешность. Есть более интересные темы.

А я поржала... Обсуждать не хочется))

ВА

Владимир Акулов

Старит , когда медленно шагаешь по улице , согнутый и ...все тебя обгоняют...А еще старит , если начал говорить важную фразу и ...засыпаешь , не договорив *мысль*.