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    90% мужчин, вообще, по хрен на свою внешность. Есть более интересные темы.Что моментально с...

Что моментально старит мужчину внешне?

Что моментально старит мужчину внешне?

Приближаясь к 40-летнему юбилею, дряхлости и поясу из собачьей шерсти, с интересом читаю статьи на тему «что моментально старит женщину».

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
90% мужчин, вообще, по хрен на свою внешность. Есть более интересные темы.
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6 час.
Надежда Кувыкина
А я поржала... Обсуждать не хочется))
Ответить
6 час.
ВА
Владимир Акулов
Старит  ,  когда  медленно  шагаешь  по  улице  ,  согнутый  и  ...все  тебя  обгоняют...А  еще  старит  ,  если  начал  говорить  важную  фразу  и  ...засыпаешь  ,  не  договорив  *мысль*.
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1 час.

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