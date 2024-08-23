Приближаясь к 40-летнему юбилею, дряхлости и поясу из собачьей шерсти, с интересом читаю статьи на тему «что моментально старит женщину».
Что моментально старит мужчину внешне?
Комментарии
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Валерий Кривошеев
90% мужчин, вообще, по хрен на свою внешность. Есть более интересные темы.
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6 час.
Надежда Кувыкина
А я поржала... Обсуждать не хочется))
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Старит , когда медленно шагаешь по улице , согнутый и ...все тебя обгоняют...А еще старит , если начал говорить важную фразу и ...засыпаешь , не договорив *мысль*.
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1 час.
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