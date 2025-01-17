Марочко: ВС РФ выбили ВСУ со стратегической высоты под Макеевкой

Российские военнослужащие, продвигаясь у Макеевки Луганской Народной Республики, выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стратегической высоты, расположенной северо-западнее населенного пункта.
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