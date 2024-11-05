Юрист раскрыл, придется ли Инстасамке заплатить за пожар в квартире

Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) будет обязана возместить ущерб при пожаре в квартире на Тверском бульваре в Москве, если будет установлено, что она нарушила правила безопасности, сообщил NEWS.
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