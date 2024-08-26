Список мест, где можно поплавать на сапе по каньонам в Сочи 📍 Чёртовы ворота Чем больше воды, тем уже каньон, будьте там аккуратны.
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Список мест, где можно поплавать на сапе по каньонам в Сочи 📍 Чёртовы ворота Чем больше воды, тем уже каньон, будьте там аккуратны.