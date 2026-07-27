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Украине назвали возможный ответ Ирана за атаку в Каспийском море

Украине назвали возможный ответ Ирана за атаку в Каспийском море

Иран может ударить по украинскому или идущему в украинский порт судну в ответ на атаку Киева. Такое мнение выразил турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер, передает РИА Новости.

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