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Политика как она есть

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Трамп обсудил нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем

Трамп обсудил нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нормализацию отношений между двумя странами.

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