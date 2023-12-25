Историческая реконструкция битвы под Сталинградом прошла в Пушкино

Масштабная реконструкция одного из эпизодов Сталинградской битвы прошла в Пушкино 24 декабря. Более 100 участников военно-исторических клубов из Москвы, Подмосковья и других регионов России воссоздали ожесточенное сражение между советскими и немецкими войсками.