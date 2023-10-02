Медики в регионах пожаловались на падение доходов

Доля оклада в зарплатах медиков превышает 50% только в шести субъектах РФ. Об этом «Известиям» рассказала начальник экономического управления ЦК профсоюза работников здравоохранения Тамара Гончаренко по итогам изучения систем оплаты труда медиков в разных регионах.
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