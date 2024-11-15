Кровавый клоун озлоблен, в глазах дичайший страх (всмотритесь).
Кровавый клоун в страхе и злобе
Комментарии
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Сергей Киселев
Надо бы долбануть по банковской! И долбить повсеместно по его ' напарникам", где бы они не находились...Места их обитания найти просто?!
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14 час.
kornilenko28 корниленко
Я просто удивляюсь хохлам -сколько их еще нужно уничтожить что бы у них наконец то включились мозги
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12 час.
Юрий Золотарев
Нннда-с... ТАКИЕ долго не живут - это опасно для жизни вокруг них!
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9 час.
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