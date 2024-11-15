Кровавый клоун в страхе и злобе

Сергей Киселев Надо бы долбануть по банковской! И долбить повсеместно по его ' напарникам", где бы они не находились...Места их обитания найти просто?!

kornilenko28 корниленко Я просто удивляюсь хохлам -сколько их еще нужно уничтожить что бы у них наконец то включились мозги