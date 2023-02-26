Пушилин обвинил Киев в создании легенды о "несокрушимости" Угледара

Киевский режим прикрывается мирными жителями, которые остаются в высотках Угледара. Это значительно осложняет продвижение российских войск и формирует миф о "несокрушимости" города, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Киевский режим прикрывается мирными жителями, которые остаются в высотках Угледара. Это значительно осложняет продвижение российских войск и формирует миф о "несокрушимости" города, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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