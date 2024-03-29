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Мать напавшего на "Крокус" террориста рассказала о его развратном прошлом

Мать напавшего на "Крокус" террориста рассказала о его развратном прошлом

Мать подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Муассар Заргарова рассказала, что ее сын в школьном возрасте был осужден у себя на родине в Таджикистане.

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