Казачий генетический код: что в нём особенного

Изучение российского казачества с точки зрения генетики в последние годы проводилось не раз. Ученые выяснили, что для донских, запорожских и кубанских казаков основными являются гаплогруппы R1a1a1(M198), I2a, R1a1a1g (М458), N1c1 (М178), I1 (М253) и R1b1b2 (М269), которые составляют до 90% популяции.