G7 потребовала от Украины ввести новых людей в набсовет "Укрэнерго"

Послы стран "Большой семерки" (G7) на Украине считают необходимым быстро заполнить места в составе наблюдательного совета энергокомпании "Укрэнерго" после увольнения его председателя и отставки двух членов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии