Швыдкой заявил, что «Интервидение» продолжится в Саудовской Аравии в 2026 году

Проведение музыкального конкурса «Интервидение», безусловно, будет продолжено. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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