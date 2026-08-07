Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Швыдкой заявил, что «Интервидение» продолжится в Саудовской Аравии в 2026 году

Швыдкой заявил, что «Интервидение» продолжится в Саудовской Аравии в 2026 году

Проведение музыкального конкурса «Интервидение», безусловно, будет продолжено. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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