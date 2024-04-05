Под Самарской поезд насмерть сбил мужчину

Трагедия на железнодорожных путях случилась 4 апреля.Так, по информации межрегионального следственного управления на транспорте СК России, на 1081 километре, недалеко от железнодорожной станции Чапаевск мужчина переходил пути в месте, где это было запрещено.
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