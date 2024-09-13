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Квартира, дом, дача

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Свежие комментарии

  • Елена Александровна
    2-3 интерьера неплохи... но остальное, это просто реклама и жить в таких интерьерах вредно!20 комнат с почти...
  • Алиса Майская
    Так \это не интерьеры идеальные, а виды из панорамных окон. Да, виды шикарные, а интерьеры - никакие и если окна заве...20 комнат с почти...
  • Valentina Garmuviene
    👍За смешные копейк...

20 комнат с почти идеальным интерьером, в которых хочется жить

20 комнат с почти идеальным интерьером, в которых хочется жить

Идеальная комната, в которой приятно находиться, отдыхать, работать, спать, смотреть кино и любоваться пейзажами за окном, – какая она? У всех разные представления о достойном дизайне.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Так \это не интерьеры идеальные, а виды из панорамных окон. Да, виды шикарные, а интерьеры - никакие и если окна завесить, то жить в них совсем не хочется.
Ответить
11 час.
Елена Александровна
2-3 интерьера неплохи... но остальное, это просто реклама и жить в таких интерьерах вредно!
Ответить
10 час.

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