Концентрация природных витаминов -.

Это про фейхоа.Нежная сердцевинка и терпкая, вяжущая кожура прекрасно дополняют друг друга. Плоды изумрудной ягоды обладают:– Антиоксидантными, – противовоспалительными, – антигрибковыми и антимикробными свойствами.
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