Военное обозрение

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Миниатюры из манускриптов о щитах, «щитках», стременах и шпорах

Миниатюры из манускриптов о щитах, «щитках», стременах и шпорах

Кадр из кинофильма «Рыцарский замок» (1990). Немного великоваты наплечники-эллеты, что приделали этому рыцарю, и закрепили их так, что они у него съезжают вперед, а так в целом все очень даже неплохо, особенно если учесть время съемок.

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