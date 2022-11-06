Миниатюры из манускриптов о щитах, «щитках», стременах и шпорах

Кадр из кинофильма «Рыцарский замок» (1990). Немного великоваты наплечники-эллеты, что приделали этому рыцарю, и закрепили их так, что они у него съезжают вперед, а так в целом все очень даже неплохо, особенно если учесть время съемок.
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