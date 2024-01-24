«Это агония»: Зеленский выдвинул территориальные претензии к России

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Николай skif
Кокаиновый бред...
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9 час.
Александр Денисов
Почему он еще живой?
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8 час.
igor laptev
а чё не включил в список к примеру абхазию? типа по морю бравые укры давным-давно расселились а потом клятые абхазы прогнали?
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2 час.

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