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Володин: украинский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена

Володин: украинский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена

Правящий на Украине режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин.

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