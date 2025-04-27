12 аргументов против гражданского брака

Майя Majesty

Ну надо еще тогда понимать, что сожительствуют большей частью люди, которые прошли опыт неудачного брака. То есть будучи разведенными. Или вдовцы, вдовы. Почти все аргументы приведенные с посте именно отталкиваются от этого. То есть для людей понимающих плюсы и минусы таких отношений. Не надо еще и забывать о тех, кто имеет уже свое имущество. Ну зачем им брак. Развод для обеспеченных людей в нашей стране не так прост. Поэтому они остаются зарегистрированными, но живут в "гостевом" браке. Люди могут жить даже в разных странах, и это им не мешает друг друга уважать и оказывать взаимопомощь Это в годы ссср всегда все одинаково начинали, да и делить=то при разводе было только если свои нервы(( Молодые же люди сегодня просто не успевают пройти эти этапы, они или опять же регистрируют брак в итоге или разбегаются, прекращают взаимоотношения (в силу разных причин). Но как правило, потом все равно вступают в брак, пусть и с другим человеком. Такова природа человеческая. Как в той сказке "и жили они долго и счастливо и умерли в один день" не у всех получается и случается.