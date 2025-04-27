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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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12 аргументов против гражданского брака

12 аргументов против гражданского брака

Сожительство в наши дни является весьма распространённой формой отношений между мужчиной и женщиной.

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Комментарии
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А
Алексей
Автор - дебил, сначала разберись с понятиями гражданский брак и сожительство. И называть надо совместную жизнь, не оформленную законодательно, сожительством, а не гражданским браком.
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6 час.
Майя Majesty
Ну надо еще тогда понимать, что сожительствуют большей частью люди, которые прошли опыт неудачного  брака. То есть будучи разведенными. Или вдовцы, вдовы. Почти все аргументы приведенные с посте именно отталкиваются от этого. То есть для людей понимающих плюсы и минусы таких отношений. Не надо еще и забывать о тех, кто имеет уже свое имущество. Ну зачем им брак. Развод для обеспеченных людей в нашей стране не так прост. Поэтому они остаются зарегистрированными, но живут в &quot;гостевом&quot; браке. Люди могут жить даже в разных странах, и это им не мешает друг друга уважать и оказывать взаимопомощь Это в годы ссср всегда все одинаково начинали, да и делить=то при разводе было только если свои нервы(( Молодые же люди сегодня просто не успевают пройти эти этапы, они или опять же регистрируют брак в итоге или разбегаются, прекращают взаимоотношения (в силу разных причин). Но как правило, потом все равно вступают в брак, пусть и с другим человеком. Такова природа человеческая. Как в той сказке &quot;и жили они долго и счастливо и умерли в один день&quot; не у всех получается и случается.
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2 час.
F I
Гостевой брак может быть и официально зарегистрированным, просто как форма сосуществования семьи  . Всё что без регистрации - сожительство , даже с благословения  небес  и тп и тд ...
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1 час.
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