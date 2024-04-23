Госдеп обвинил киевский режим во введении цензуры в интернете

Госдепартамент США выпустил отчет, посвященный нарушениям прав человека в мире, в котором говорится, что Украина под предлогом военного времени ввела цензуру на онлайн-контент в сети Интернет, – сообщают СМИ.
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