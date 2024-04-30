МВД: 398 бывших иностранцев лишились гражданства РФ из-за преступлений

За 6 месяцев действия закона, расширившего количество статей Уголовного кодекса, приговоры в рамках которых представляют собой основание для аннулирования приобретенного гражданства России, 398 бывших иностранцев утратили российские паспорта.
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