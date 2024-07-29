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В цехе по розливу воды под Екатеринбургом нашли кишечную палочку

В цехе по розливу воды под Екатеринбургом нашли кишечную палочку

Поводом для проверки стало заболевание 31 человека острой кишечной инфекцией и норовирусом.Свердловские санврачи нашли кишечную палочку в цехе по розливу воды в поселке Первомайский, что находится недалеко от Екатеринбурга.

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