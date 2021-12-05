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Связисты общевойсковой армии ВВО в Забайкалье провели первую в новом учебном году радиотренировку

Связисты общевойсковой армии ВВО в Забайкалье провели первую в новом учебном году радиотренировку

В рамках мероприятия военнослужащие выполнили задачи по скрытному перемещению техники, оперативному развертыванию оборудования, проведению сеансов закрытой видеоконференции и электронному обмену данными в условиях работы средств радиоподавления.

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