Связисты общевойсковой армии ВВО в Забайкалье провели первую в новом учебном году радиотренировку

В рамках мероприятия военнослужащие выполнили задачи по скрытному перемещению техники, оперативному развертыванию оборудования, проведению сеансов закрытой видеоконференции и электронному обмену данными в условиях работы средств радиоподавления.
В рамках мероприятия военнослужащие выполнили задачи по скрытному перемещению техники, оперативному развертыванию оборудования, проведению сеансов закрытой видеоконференции и электронному обмену данными в условиях работы средств радиоподавления.
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