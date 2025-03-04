Крымчане в Латинской Америке

Янина Павленко опубликовала фото из командировки в модном пляжном наряде на фоне бассейна и пальм. «Солнечный привет из Латинской Америки!», - прокомментировала она фото и добавила, что выбралась в короткую, но насыщенную командировку, подробности которой пообещала раскрыть позже.