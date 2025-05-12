Ну правильно, первый рабочий день после долгих "майских" не мог начаться с другого праздника, кроме как с Дня синдрома хронической усталости.
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Ну правильно, первый рабочий день после долгих "майских" не мог начаться с другого праздника, кроме как с Дня синдрома хронической усталости.