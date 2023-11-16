ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Гражданский брак — пробный брак: с женщиной лишь пытаются жить, а не живут

Гражданский брак — пробный брак: с женщиной лишь пытаются жить, а не живут

Предлагающие «пожить вместе, а там будет видно», на самом деле пытаются сказать: «У меня несерьезные намерения.

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Комментарии
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А
Александр24
Рад, что хотя бы в этом вопросе наши мнения совпадают. Но сколько же дур идут на это и ещё больше дур агитируют за такие отношения.
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5 час.
Элина Морозова
У нас не только в этом есть совпадения. Да, дур много, которые  за штаны цепляются. Ну  так и &quot;продуманов&quot;- хитрых мужиков много. На каждую дуру найдется. Я считаю, что это глубоко не порядочно со стороны мужчины.
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5 час.
T
Teodor
Гражданский брак? Раньше, когда соблюдались приличия, это называлось совсем по другому и, притом, не литературно.
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45 мин.

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