Предлагающие «пожить вместе, а там будет видно», на самом деле пытаются сказать: «У меня несерьезные намерения.
Гражданский брак — пробный брак: с женщиной лишь пытаются жить, а не живут
Комментарии
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А
Александр24
Рад, что хотя бы в этом вопросе наши мнения совпадают. Но сколько же дур идут на это и ещё больше дур агитируют за такие отношения.
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5 час.
Элина Морозова
У нас не только в этом есть совпадения. Да, дур много, которые за штаны цепляются. Ну так и "продуманов"- хитрых мужиков много. На каждую дуру найдется. Я считаю, что это глубоко не порядочно со стороны мужчины.
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5 час.
T
Teodor
Гражданский брак? Раньше, когда соблюдались приличия, это называлось совсем по другому и, притом, не литературно.
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45 мин.
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