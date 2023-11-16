А Александр24 Рад, что хотя бы в этом вопросе наши мнения совпадают. Но сколько же дур идут на это и ещё больше дур агитируют за такие отношения.

Элина Морозова У нас не только в этом есть совпадения. Да, дур много, которые за штаны цепляются. Ну так и "продуманов"- хитрых мужиков много. На каждую дуру найдется. Я считаю, что это глубоко не порядочно со стороны мужчины.