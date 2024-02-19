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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Bild узнала об утечке в ФРГ данных о подлодках НАТО в районе «Северного потока — 2»

Чиновникам немецкого Горного ведомства грозит до пяти лет заключения по делу о раскрытии гостайны — в январе 2018 года ведомство опубликовало информацию Минобороны ФРГ о районах действия подлодок НАТО возле строящегося трубопровода «Северный поток — 2» и количестве оружия на них, выяснила Bild.

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