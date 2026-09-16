«Нужны условия, чтобы люди туда даже не смотрели»: как в России замещают рыбопромысловое оборудование

О том, как в России создают оборудование для рыбоперерабатывающего флота, которое раньше в основном закупали за рубежом и почему отечественные решения конкурируют с технологиями Норвегии, Дании и Испании, в интервью вице-президенту медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анне Шафран на полях IX Международного рыбопромышленного форум в Петербурге рассказал Первый заместитель генерального директора компании «Морские Комплексные Системы» Лев Засыпко.