Центр хирургии и реабилитации на 212 коев построят в районе Кунцево

Крупный центр хирургии и реабилитации появится в Кунцеве. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры) Сергей Кузнецов.