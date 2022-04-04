Вечерняя Москва

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Центр хирургии и реабилитации на 212 коев построят в районе Кунцево

Центр хирургии и реабилитации на 212 коев построят в районе Кунцево

Крупный центр хирургии и реабилитации появится в Кунцеве. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры) Сергей Кузнецов.

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