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Царьград

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Успенская рассказала о 22-летнем избраннике-искусствоведе

Успенская рассказала о 22-летнем избраннике-искусствоведе

Татьяна Успенская, дочь Любови Успенской, раскрыла отношения с 22-летним искусствоведом Артёмом. Она подчеркнула заботу возлюбленного, его подарки и то, что разница в возрасте для неё не имеет значения.

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