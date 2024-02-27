В случае национализации из-за незаконной приватизации олигархи хотят компенсацию

Надо быть добрыми. Если кого раскулачат, то в качестве компенсации и в утешение выдать бесплатно по мешку ваучеров гайдаро-чубайсовского образца

Владимир Елкин

Я тоже за БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ конфискацию наворованных российских активов у воров-олигархов, но...только у тех, кто отправил семьи и уехал за границу России и только выкачивает из прихапанного имущества средства в шкурных интересах! А у тех, кто живет в России и делает все для развития доставшихся активов и нашей страны, можно и оставить!