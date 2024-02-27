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Закон и Порядок

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В случае национализации из-за незаконной приватизации олигархи хотят компенсацию

В случае национализации из-за незаконной приватизации олигархи хотят компенсацию

Приватизация давно состоялась. Где-то законно, где-то нет. И если к тем, кто приватизировал предприятия законно претензий по поводу этого нет, то в сторону воспользовавшихся моментом и нарушивших закон при этой процедуре уже пристально смотрит государство.

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Комментарии
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Рудольф Рагозин
Надо быть добрыми. Если кого раскулачат, то в качестве компенсации и в утешение выдать бесплатно по мешку ваучеров гайдаро-чубайсовского образца
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5 час.
Владимир Елкин
Я тоже за БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ конфискацию наворованных российских активов у воров-олигархов, но...только у тех, кто отправил семьи и уехал за границу России и только выкачивает из прихапанного имущества средства в шкурных интересах! А у тех, кто живет в России и делает все для развития доставшихся активов и нашей страны, можно и оставить!
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4 час.
Николай Берлизов
А, может, вороватые детки Чубайса сами компенсируют обществу упущенную выгоду? А также ущерб от закрытия обанкроченных и уничтоженных предприятий? 😀
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4 час.

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