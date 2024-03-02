Маркстрем о возможном обмене в «Нью-Джерси»: «Я недоволен. Руководство могло действовать по-другому»

Шведский вратарь является одним из главных кандидатов на обмен в этот дедлайн. В начале февраля стало известно, что в его услугах заинтересован «Нью-Джерси», однако по данным инсайдера Пьера Лебрюна, переговоры между клубами не продвигаются.