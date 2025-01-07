В Ленинградской области выросла самая яркая «новогодняя красавица» из автомобилей В Волосово состоялся яркий флешмоб "Автоелка", который собрал 163 автомобиля, став настоящим праздником для автолюбителей.
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В Ленинградской области выросла самая яркая «новогодняя красавица» из автомобилей В Волосово состоялся яркий флешмоб "Автоелка", который собрал 163 автомобиля, став настоящим праздником для автолюбителей.