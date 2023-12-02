Самый экстремальный автопробег «За рулем» (и почему он так закончился)

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».Приезжайте к нам на Колыму Нашу идею испытать отечественные внедорожники на маршруте от Москвы до Магадана, а заодно оценить, как меняются дороги там, где их практически нет, поддержал Росавтодор и производители автомобилей.