Россияна депортировали из Турции за фото спящей женщины в метро

Изначально обвинение запрашивало максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Турецкий суд вынес решение по делу россиянина, задержанного в Стамбуле по обвинению в нарушении частной жизни местной жительницы.