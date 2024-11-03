Россияна депортировали из Турции за фото спящей женщины в метро

Изначально обвинение запрашивало максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Турецкий суд вынес решение по делу россиянина, задержанного в Стамбуле по обвинению в нарушении частной жизни местной жительницы.
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