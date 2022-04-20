Следственным управлением МВД по Адыгее возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий при получении социальных выплат

Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Тахтамукайского района.

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