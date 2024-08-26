Биолог Куликов назвал виды сыров, опасных для здоровья

Твердые сыры являются неотъемлемой частью рациона любого россиянина. Однако заведующий кафедрой биотехнологии Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявил в беседе с РИА Новости, что не все виды безопасны для здоровья.
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