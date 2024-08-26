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Биолог Куликов назвал виды сыров, опасных для здоровья

Биолог Куликов назвал виды сыров, опасных для здоровья

Твердые сыры являются неотъемлемой частью рациона любого россиянина. Однако заведующий кафедрой биотехнологии Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявил в беседе с РИА Новости, что не все виды безопасны для здоровья.

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