Шесть стран Европы заявили о готовности вводить новые санкции против России

Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Польши, а также глава внешнеполитической службы Евросоюза Кайя Каллас подтвердили намерение удерживать российские активы до прекращения конфликта на Украине и компенсации ущерба.