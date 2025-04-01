Шесть стран Европы заявили о готовности вводить новые санкции против России

Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Польши, а также глава внешнеполитической службы Евросоюза Кайя Каллас подтвердили намерение удерживать российские активы до прекращения конфликта на Украине и компенсации ущерба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии