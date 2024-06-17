Документы на выдвижение на выборы губернатора Петербурга в Избирком подали 20 кандидатов

Они состоятся с 6 по 8 сентября Председатель Избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксин в своем телеграм-канале рассказал, сколько кандидатов на выборы губернатора Северной столицы подали документы.
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