В Лондоне заявили, что Киев может получить жесткий ультиматум от США

Угроза навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США может стать основанием для ультиматума Киеву с условиями, продиктованными Россией, 6 апреля пишет британская газета Daily Telegraph.
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