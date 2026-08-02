Западный Берег и сектор Газа: по меньшей мере два человека были убиты и еще несколько получили ранения в результате авиаудара Израиля по автомобилю на дороге Салах ад-Дин, к северу от Дейр-эль-Балаха в центре сектора Газа, ранее в тот же день.